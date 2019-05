Coupe Memorial : match revanche pour les Mooseheads d'Halifax contre les Huskies

Malgré la rivalité, voire l’animosité, qui s’est développée entre les deux formations, les joueurs des Mooseheads refusent de parler d’un match revanche. Non, la Coupe du Président, c’est terminé, c’est la Coupe Memorial maintenant. C’est un match du tournoi à la ronde et on l’approche de cette façon , affirme le défenseur Jared McIsaac. Même son de cloche de son coéquipier Arnaud Durandeau. On l’a perdu l’autre trophée et notre attention est sur la Coupe Memorial.

Ça a d’ailleurs été le message de l’entraîneur-chef des Mooseheads, Éric Veilleux, à ses joueurs. Je pense que c’était important de faire la coupure de la coupe du Président puis de la Coupe Memorial , affirme-t-il. On sait ce qu’on a fait de pas si bien à la coupe du Président, puis il fallait l’oublier.

Les Huskies, quant à eux, se gardent bien de jeter de l’huile sur le feu et réitèrent le respect qu’ils ont pour Halifax. Ils nous ont donné beaucoup de difficulté en finale, ils ont été vraiment bons. Ils sont très très très bons depuis le début du tournoi. Nous autres, on veut aller chercher notre deuxième victoire. Ça va être un bon match puis il faut être prêts , dit l’attaquant Joël Teasdale, des Huskies.

Match important

Le dernier match du tournoi à la ronde revêt une grande importance pour les deux équipes de la LHJMQ, pour des raisons différentes.

Éric Veilleux, entraîneur des Mooseheads d'Halifax. Photo : Radio-Canada / Paul Légère

Si les Mooseheads l’emportent, ils obtiendront leur laissez-passer pour la finale, avec une fiche immaculée de trois victoires contre aucune défaite. Mais si les Huskies gagnent, Rouyn-Noranda, Halifax et le Storm de Guelph, de la Ligue de hockey de l’Ontario, auront une fiche identique de deux victoires et une défaite. Il faudra alors recourir aux règles de bris d’égalité, qui tiennent compte des buts pour et des buts contre, pour finaliser le classement des trois équipes.

Mais Éric Veilleux indique que son équipe compte sur un atout de taille : la foule. C’est incroyable! Tu es sur le banc puis tu as la chair de poule , dit-il. Les voir [les partisans] nous encourager comme ça, tu ne peux pas penser autrement que de vouloir tout faire pour aider ton équipe à remporter un match.

Élimination

Par ailleurs, les Raiders de Prince Albert ont été éliminés du tournoi de la Coupe Memorial, en perdant contre le Storm de Guelph. Les champions de la Ligue junior de l’Ouest (WHL) se sont inclinés dans toutes leurs rencontres du tour préliminaire à Halifax. Les équipes championnes de la WHL n’ont gagné aucun match à la Coupe Memorial depuis 2015.