Plus de 200 000 $ pour la fromagerie du Pied-De-Vent et la ferme Pointe-Basse

Ottawa remet plus de 204 000 $ aux deux entreprises de production laitière des Îles-de-la-Madeleine. Environ les trois quarts de ce montant, soit 171 000$, reviennent à la fromagerie Pied-De-vent.

L’argent permettra d’acheter de l’équipement de fabrication et de production. Une part de ce montant (86 282 $) provient du ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et l'autre (84 951 $) provient de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat. La fromagerie est dirigée par Renée Landry.

Les vaches qui produisent le lait dont est issu le fromage Pied-de-Vent restent au grand air le plus possible. Photo : courtoisie Dominique Arseneau

La balance des subventions, soit un peu plus de 33 000 $, est remise à la ferme Pointe-Basse, qui appartient à la fromagerie du Pied-De-Vent. L'argent permettra d’acheter de l’équipement qui offrira un meilleur confort aux animaux de production laitière.

D'autres informations à venir.