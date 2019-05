La Ville de Rimouski veut faire ralentir les automobilistes

La Ville lance un projet-pilote pour réduire la limite de vitesse à 40 km/h dans les rues Sainte-Cécile-du-Bic et Frontenac, dans le district de Sainte-Blandine.

La nouvelle réglementation sera en vigueur à compter du 27 mai.

Le maire de Rimouski, Marc Parent, explique que pendant l'été la Ville tentera de déterminer si la réduction de la limite de vitesse a réellement un impact sur le comportement des automobilistes.

Il y a différentes écoles de pensée. Certaines personnes sont d'avis que de diminuer à 40 km/h n'a pas vraiment d'impact. Nous, on va vraiment le voir, c'est un projet-pilote. Et ensuite on prendra des décisions pour l'ensemble de la ville de Rimouski.

Marc Parent, maire de Rimouski