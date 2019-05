La communauté artistique à la défense des Petits Chanteurs du Mont-Royal

En vertu de cette entente, la scolarité des 200 enfants qui chantent dans la prestigieuse chorale est subventionnée presque entièrement par Québec. Les parents, pour leur part, ne défrayent que les coûts annuels d'environ 1200 $ reliés au programme de musique de leur enfant.

Dans une lettre ouverte publiée mercredi, des musiciens, des chanteurs, des chefs d’orchestre, des comédiens, des danseurs et des cinéastes de renom expriment leur inquiétude pour l’avenir des Petits Chanteurs du Mont-Royal, dont les voix résonnent à Montréal depuis une soixantaine d’années.

Le texte, écrit par le directeur musical et artistique de la chorale, Andrew Gray, et appuyé par 37 personnalités artistiques, dont Kent Nagano, Marc Labrèche, Serge Denoncourt, Gregory Charles et Ariane Moffatt, dénonce la décision de la CSDM de ne pas renouveler l'entente qui permet, depuis des décennies, aux membres de la chorale, d’étudier à peu de frais au Collège Notre-Dame, une école secondaire privée située en face des locaux de la chorale sur la rue Queen-Mary, à Montréal.

« Les Petits Chanteurs c’est une école primaire publique de la Commission scolaire de Montréal de la 3e année à la 6e année. Et rendus au secondaire, les enfants continuent à chanter […] mais ils font leur éducation au Collège Notre-Dame de l’autre côté de la rue Queen-Mary, a expliqué Me Pierre Éloi Talbot, président du conseil d’administration des Petits Chanteurs du Mont-Royal sur les ondes d'ICI RDI.

« Le ministère de l’Éducation finance entièrement cette mesure donc la commission scolaire ça ne leur coûte rien, ils ne sont qu’une courroie de transmission. Maintenant, parce qu’ils veulent faire la promotion de l’école publique, ils disent : " Même si ça ne coûte rien, on ne veut plus être cette courroie de transmission qu’on a été depuis des dizaines et des dizaines d’années." »

C’est une mesure exceptionnelle, mais pour une école d’exception, c’est-à-dire un chœur de réputation internationale qui fait partie des meilleurs choeurs au monde. Me Pierre Éloi Talbot, président du conseil d’administration des Petits Chanteurs du Mont-Royal

La CSDM veut lancer son propre programme

Les Petits Chanteurs du Mont-Royal consacrent 15 heures par semaine à l'étude du chant choral. Photo : Radio-Canada

En désaccord avec cette utilisation de fonds publics qui avantage selon elle indûment une école privée, la direction de la CSDM a annoncé mercredi dernier qu’elle ne signera plus à partir de 2020 l’entente qui permettait de maintenir cette collaboration financière et scolaire avec les Petits Chanteurs du Mont-Royal.

En contrepartie, la CSDM compte offrir en septembre 2020 un programme de chant choral dans une de ses écoles secondaires pour y accueillir, entre autres, les Petits Chanteurs du Mont-Royal. En vertu de l’entente actuellement en vigueur, les Petits Chanteurs qui fréquentent le Collège Notre-Dame pourront continuer de le faire pour l’année 2019-2020.

Tous les Petits Chanteurs qui sont actuellement au primaire devront quant à eux faire leurs études secondaires dans une école publique en vertu de la décision de la CSDM.

« Les enfants qui sont dans le système en ce moment, qui sont en 3e, 4e, 5e année et ceux qu’on a recrutés en 2e année eux se sont fait dire qu’ils allaient au Collège Notre-Dame. Ils ont signé un contrat de neuf ans quand ils sont entrés, ils s’attendaient à aller au Collège Notre-Dame et là en cours de route on change ça », déplore Me Pierre Éloi Talbot qui ajoute que la décision prise en octobre dernier par la CSDM n'a été communiquée à la direction de la chorale qu'en mars dernier.

Un modèle qui a fait ses preuves

Les Petits Chanteurs du Mont-Royal font leurs études secondaire au Collège Notre-Dame. Photo : Radio-Canada

La décision soulève l’inquiétude au sein des membres de la chorale, mais également dans le milieu artistique où on redoute la disparition des Petits Chanteurs du Mont-Royal si on démantèle le modèle académique et financier qui a fait l’excellence et la renommée de cette chorale considérée comme une institution à Montréal.

« Par leur spécificité culturelle et linguistique, plusieurs institutions québécoises évoluent dans un écosystème où elles doivent faire preuve d’ingéniosité et de créativité pour attirer les meilleurs et les inciter à demeurer chez nous », explique Andrew Gray dans sa lettre ouverte.

« Les milieux académiques et de la recherche regorgent d’exemples en ce sens et le monde culturel n’y fait pas exception », renchérit le directeur musical des Petits Chanteurs.

En plus d’offrir un excellent encadrement à des jeunes garçons de toutes classes sociales, croyances, culture et origine, cet organisme a formé, avec des moyens modestes, des milliers de voix masculines dont plusieurs nous ont fièrement représentés, de génération en génération, ici et au-delà des frontières du Québec. Andrew Gray, directeur musical et artistique, Les Petits Chanteurs du Mont-Royal

« Plutôt que de rendre la vie difficile à ceux et celles qui tiennent à bout de bras ce projet éducatif remarquable, nous devrions au contraire faire tout en notre pouvoir pour les soutenir afin d’assurer la pérennité de ce chœur et en faire un exemple à suivre », écrit Andrew Gray.

Se déclarant tout à fait en accord avec l’idée de la CSDM de créer un nouveau programme de chant-étude dans ses écoles qui contribuera au développement de la culture musicale chez les jeunes Québécois, M. Gray déplore cependant que ce projet se réalise au détriment d’une autre chorale qui fait rayonner le talent des jeunes d’ici depuis plus d’un demi-siècle.

Les Petits Chanteurs du Mont-Royal sont initiés dès le primaire au répertoire choral et contribuent régulièrement à des événements et des spectacles avec des institutions culturelles telles que l’Orchestre symphonique de Montréal et l’Opéra de Montréal.

La chorale existe depuis 63 ans.