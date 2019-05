Déclarations de revenus : au tour du fisc de faire pression sur Trump

Le Congrès aurait un nouvel allié, et pas le moindre, dans sa bataille qui l'oppose à Donald Trump au sujet de la publication des déclarations de revenus du président : le fisc américain.

Selon une note de service confidentielle de l'Internal Revenue Service (IRS), les déclarations d'impôts du président doivent être remises au Congrès, à moins que Donald Trump ne prenne la rare mesure de faire valoir le privilège exécutif, selon une copie de la note obtenue par le Washington Post.

La note contredit les raisons invoquées par l'administration Trump afin de refuser la demande des législateurs, qui souhaitent mettre la main sur les déclarations de revenus du président échelonnées sur six années.

M. Trump refuse d’obtempérer, mais n'a toujours pas invoqué le privilège exécutif. Il a plutôt envoyé son secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, au front dans ce dossier. Celui qui était aussi le directeur des finances de la campagne Trump en 2016 soutient qu’il n’existe aucun objectif législatif valable pour exiger les déclarations de revenus du président.

Le privilège exécutif est généralement défini comme la capacité du président de refuser les demandes d'information sur les pourparlers et les délibérations de son administration.

Mais selon la note de service de l'IRS, la divulgation de ces déclarations de revenus au Congrès « est obligatoire, exigeant du secrétaire qu'il [les] divulgue, ainsi que les renseignements demandés ».

La note de service est le premier signe d'une dissidence potentielle au sein de l'administration sur la question des déclarations de revenus du président. L'IRS a indiqué que la note, intitulée « Congressional Access to Returns and Return Information » (Accès du Congrès aux déclarations et aux renseignements sur les déclarations), a été écrite par un avocat au service du conseiller juridique en chef de l'IRS, Michael Desmond.

Elle ne représenterait pas la « position officielle » de l'agence, est estampillée « DRAFT » (brouillon), n'est pas signée et ne fait pas référence à Trump.

L'IRS dit que la note a été écrite à l'automne. À l'époque, les démocrates indiquaient clairement qu'ils demanderaient des copies des déclarations fiscales de Trump en vertu d'une loi de 1924 qui stipule que le secrétaire au Trésor « fournira » les déclarations fiscales au Congrès.

Le Post est incapable de dire qui l’a écrite et qui l’a révisée. L’IRS a indiqué que ni le patron de l’agence, Charles Rettig, ni son conseiller juridique Desmond, dont la nomination a été confirmée par le Sénat en février, n'étaient pas au courant de son existence jusqu'à l'enquête du Post, cette semaine.

Le fisc dit qu'elle n'a jamais été transmise au Trésor.