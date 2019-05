Gazoduq procède à des inventaires sur les territoires ciblés pour la construction du pipeline

Des citoyens de La Motte se sont dits étonnés de voir des travailleurs du Groupe conseil UDA, embauché par Gazoduq, effectuer des inventaires sur le territoire de la municipalité. Ils estiment qu'ils n'ont pas été informés de leur venue, alors qu'ils auraient dû l'être.

Gazoduq explique que ses inventaires ont lieu pour l'instant uniquement sur des terres appartenant à l'État et qu'ils ont l'autorisation du ministère des Forêts pour procéder. Cette opération a pour objectif de mieux documenter les impacts potentiels du pipeline sur la faune et la flore.

Dans un second temps, l'entreprise effectuera le même exercice sur des terrains privés, et ce, après avoir signé une entente avec chacun des propriétaires de manière individuelle. On a entamé nos discussions avec les propriétaires des terres privés qui doivent se poursuivre sur une base individuelle, au courant des prochains jours, semaines , explique Marie-Christine Demers, directrice aux affaires publiques et relations avec les communautés. Elle précise qu'une compensation monétaire sera offerte aux propriétaires.

Notion de consentement

La co-fondateur du collectif Abitibien Gazoduq Parlons-en, Rodrigue Turgeon, dénonce la stratégie de l'entreprise. Selon lui, Gazoduq devrait d'abord obtenir le consentement des communautés locales. La seule chose qu'elle devrait faire, c'est de nous demander si on en veut de ce pipeline-là, s'exclame-t-il. Si la réponse est non, pas besoin pour eux de faire les démarches plus en profondeur , indique-t-il.

Questionnée sur la notion de consentement, Marie-Christine Demers, répond que le projet gagnerait à être mieux connu . Elle rétorque aussi que ces inventaires permettront à la population de mieux juger et évaluer le projet , puisqu'ils préciseront les impacts potentiels.

De son côté, Rodrigue Turgeon, estime que la compagnie manque de transparence en effectuant certaines consultations à huis clos. Il déplore que des citoyens constatent que des employés de Gazoduq sont actifs sur le terrain, sans qu'il n'y ait eu de consultation publique au préalable dans la communauté visée.