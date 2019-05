Sherbrooke bannira les sacs de plastique en 2020

La nouvelle mesure sera ajoutée à l'automne au Plan de gestion des matières résiduelles actuel, qui prendra fin en 2020, et concernera autant les sacs d'épicerie que ceux de différents commerces d'une épaisseur de 100 microns et moins.

Tout comme les municipalités du Val-Saint-François la semaine dernière, la Ville dit s'être appuyée sur le règlement en vigueur à Brossard, sur la Rive-Sud.

Le règlement de Brossard est basé principalement sur l'acte commercial contrairement à Montréal ou Longueil qui est plus ciblé au niveau des épiceries , explique la conseillère et présidente du comité de l'environnement, Karine Godbout.

La démarche s'inscrit dans une « stratégie de réduction des articles à usage unique », comme les pailles, les ustensiles en plastique, les publisacs, qui sera mise en oeuvre progressivement au cours des prochaines années, note la conseillère du district d'Ascot.

Je pense que la Ville, on doit faire notre part pour encourager les gens et les commerces à faire le pas. Je me fais beaucoup questionner sur tout ce qui est mets pour emporter et tout ça. [...] On a déjà des restaurants zéro déchets. On a vu récemment une crèmerie qui a pris un virage complet pour éliminer le jetable... on voit que les gens en demandent , résume Karine Godbout.