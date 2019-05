English Montreal tient tête au ministre Roberge et se prononce pour un transfert de l’école Galileo

En refusant la proposition, le ministre Jean-François Roberge avait affirmé vouloir protéger la clientèle vulnérable qui fréquente l’école Galileo.

Le ministre Roberge voudrait plutôt transférer les écoles primaires Général Vanier et Gerald McShane et l’école secondaire John Paul I Junior à la CSPI.

Cette dernière manque cruellement d’espace, notamment en raison de l’arrivée de nombreux immigrants et du plus grand nombre de ses écoles maintenant jugées défavorisées, ce qui entraîne pour chacune la diminution des ratios élèves/enseignant et donc un besoin d’un plus grand nombre de classes.

Selon une porte-parole de la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île, au primaire seulement, il manque 156 locaux en prévision de la prochaine rentrée, sans compter les classes nécessaires pour les maternelles 4 ans. Cela porterait le total à 208 classes en 2022.

Du côté de la CSEM, la présidente Angela Mancini déplore que les commissaires restent campés sur leurs positions et espère pouvoir s’entendre avec le ministre.

Elle croit que la solution réside dans une cohabitation avec les francophones dans certaines écoles anglophones, le temps d'en construire de nouvelles à la CSPI.

Jean-François Roberge a donné jusqu’au 10 juin à la CSEM pour lui répondre, sans quoi il pourrait ordonner le transfert.