Stationnement de nuit interdit : les amendes doublées à Sherbrooke

Il en coûtera à l'avenir plus du double pour les automobilistes qui se stationnent la nuit dans les rues de Sherbrooke lorsque l'interdiction est en vigueur. L'amende prévue à cet effet passera de 50$ à 100$ en plus des frais à compter de l'hiver prochain, qu'une voiture soit remorquée ou non.

La Ville de Sherbrooke signale avoir haussé le montant de la contravention afin qu'il soit plus dissuasif en raison de l'augmentation du nombre de contrevenants.

Le stationnement hivernal de nuit est autorisé depuis deux ans à Sherbrooke. L'an dernier, 3700 constats ont été émis en 50 nuits d'interdiction, l'équivalent de 74 constats par jour, une augmentation de 98 comparativement à l'hiver précédent où 38 constats par nuits d'interdiction étaient émis.

Au cours des dernières années, nous avons offert à la population la possibilité de recevoir des alertes par message texte ou par courriel. Nous publions chaque jour l'information sur le site de la Ville à savoir si le stationnement est permis ou non, et nous avons également un message téléphonique quotidien mis en place. Malgré cela, le nombre de contrevenants et de contrevenantes est encore trop élevé , a indiqué le maire Steve Lussier par communiqué.

Les rues étroites comme les rue High et Island, au centre-ville de Sherbrooke seront déneigées prioritairement afin que les automobilistes puissent recommencer à s'y stationner rapidement, a noté la conseillère Chantal L'Espérance.

On va s'engager pour que le déneigement se fasse à l'intérieur de 48 heures alors que ça prenait parfois jusqu'à une semaine. Comme ça, les gens auront à trouver une solution pendant 48 heures et non pendant une semaine ou 10 jours. Je pense que ça va convenir à tout le monde pour vivre des hivers harmonieux et nous permettre de faire notre travail , résume-t-elle.