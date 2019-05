Budget de l'Université du Manitoba : hausse des droits de scolarité, investissement contre la violence sexuelle

Un porte-parole de l’Université, John Danakas, explique que 250 000 $ supplémentaires ont été approuvés pour combattre le racisme et la violence à caractère sexuelle : cette enveloppe servira à l’éducation, à des formations, et à renforcer les programmes qui sont déjà en place.

« Ce financement est tout nouveau, au-delà du financement ordinaire des services de soutien », indique-t-il.

« L’Université veut diriger davantage de ressources vers un enjeu qui touche toutes les universités, et qui a été jugé d’une importance grandissante lors de consultations avec les élèves et la communauté », poursuit M. Danakas.

Les projecteurs ont été braqués sur l’Université du Manitoba récemment pour des allégations d’inconduite sexuelle qui visaient deux professeurs réputés.

Le professeur Peter Jones, ancien directeur du Centre Richardson sur les aliments fonctionnels et les nutraceutiques, a pris sa retraite plus tôt ce mois-ci à la suite d'allégations, l'année dernière, de harcèlement et de relations inappropriées avec des étudiants.

Par ailleurs en mars, des procédures légales contre un ancien professeur de musique de l'Université du Manitoba, Steve Kirby, ont été arrêtées. Il avait été accusé d'agression sexuelle sur une étudiante en 2017.

Hausse des droits de scolarité

Les élèves de l'Université paieront plus cher leurs études. Les droits de scolarité ont augmenté de 3,75 %, plus de la moitié de la hausse annuelle autorisée par la province qui est de 5 % en plus de l'indice des prix à la consommation. L'étudiant canadien moyen qui suit 30 crédits à la Faculté des sciences paiera ainsi 158 $ de plus par année. Un étudiant international paiera 614 $ supplémentaires par année.

Cette décision doit contribuer à augmenter les revenus de l’Université de 10,3 millions de dollars.

Le budget de fonctionnement de l’Université pour 2019-2020 augmentera de 11,3 millions de dollars, soit 1,7 % relativement à l’année précédente.

La plus grande dépense de l’Université, les salaires et les avantages, augmentent de 14,2 millions, soit 3,1 %, pour atteindre 472,5 millions de dollars.

Avec des informations de CBC News