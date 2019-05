Gazoduq annule ses consultations avec les propriétaires touchés par son tracé au Saguenay-Lac-Saint-Jean

La compagnie a plutôt choisi de rencontrer les 90 propriétaires touchés par le tracé en privé plutôt qu’en groupe.

La semaine dernière, les consultations prévues en Abitibi ont été annulées après une séance mouvementée à D’Alembert.

Ce qui est arrivé, c’est qu’en Abitibi, il y a un groupe de citoyens mobilisés qui s’est présenté et on a accepté qu’ils assistent à la rencontre, mais malheureusement, ils ont monopolisé la discussion. Et on n’a pas pu avoir les échanges qu’on souhaitait avoir avec les propriétaires , a indiqué le chef des relations avec les communautés, Frédéric Lepage, en entrevue à Radio-Canada.

Il semble évident que la formule qu’on avait choisie ne nous permettait pas d’atteindre nos objectifs. C’est pour ça qu’on s’est ravisés et qu’on a choisi d’annuler les rencontres. Frédéric Lepage, chef des relations avec les communautés

Frédéric Lepage assure toutefois que l’annulation de ces rencontres ne touche en rien la poursuite des consultations du grand public sur le tracé choisi par la compagnie. Des groupes seront consultés dans la semaine du 17 juin, assure-t-il.

Le tracé de Gazoduq touche environ 150 propriétaires privés du nord de l’Ontario jusqu’au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Rappelons que ce projet doit amener du gaz naturel à l’usine de liquéfaction de gaz naturel Énergie Saguenay. GNL Québec est le principal actionnaire de ces deux projets.