Un apiculteur amateur pas comme les autres

L'ancien journaliste s'est battu afin que l'apiculture de loisir en milieu urbain soit autorisée par la ville de Vancouver qui encourage maintenant cette pratique.

Allen Garr à Vancouver dans son jardin Photo : Radio-Canada / Alexandre Lamic

Les Vancouvérois ont désormais le droit de posséder jusqu'à quatre ruches sur leur propriété et jusqu'à deux ruches dans les jardins communautaires.

À consulter : les règlements de la ville de Vancouver (Nouvelle fenêtre) pour l'apiculture urbaine (en anglais)

Allen retire un cadre de la ruche pour l'inspecter Photo : Radio-Canada / Alexandre Lamic

C'est un travail d'équipe, je m'assure que mes abeilles sont en santé et, elles, pollinisent les environs. Allen Garr, apiculteur amateur.

Les abeilles ouvrières en plein travail Photo : Radio-Canada / Alexandre Lamic

Les abeilles retrouvent leurs ruches respectives grâce aux phéromones que la reine émet. Ces substances chimiques conditionnent également les comportements au sein de la colonie.

Les abeilles ouvrières sont habituellement calmes par beau temps Photo : Radio-Canada / Alexandre Lamic

L'apiculteur amateur s'inquiète toutefois ; « c'est de plus en plus difficile de garder les abeilles en vie à cause des insecticides et pesticides, mais aussi à cause des changements climatiques ».