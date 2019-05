L’argent ne fait pas le bonheur, mais le temps oui

Une professeure de psychologie sociale à l'Université de Harvard, Ashley Whillans, estime que le manque de temps en Amérique du Nord est une forme de pauvreté et offre cinq conseils pour y remédier.

Selon la chercheuse, 80 % des Américains adultes qui ont un travail considèrent qu’ils souffrent de pauvreté en temps, qu’elle définit comme le sentiment d’être dépassé par les exigences de la vie familiale et professionnelle.

Le manque de temps est plus un ressenti qu’une réalité. Ashley Whillans, professeure de psychologie sociale

La pauvreté en temps touche toute personne, quel que soit son revenu, son genre ou sa situation familiale, a-t-elle récemment expliqué lors d'un atelier à l'Université de la Colombie-Britannique (UBC), même si l'effet est plus grand sur les personnes à faible revenu qui jonglent plusieurs emplois.

La pauvreté en temps a aussi des conséquences sur la santé, selon la professeure, parce qu’elle sert d’excuse pour ne pas faire d’exercice, cuisiner des plats équilibrés ou passer du temps avec des proches.

Diplômée de l’UBC en 2017, Ashley Whillans étudie la manière dont les Nord-Américains négocient l’équilibre entre leur temps et leur argent ainsi que la portée de leurs décisions sur leur niveau de bonheur.

Ses recherches lui ont permis de déterminer cinq trucs faciles pour être plus riche en temps.

1. Faire passer le temps avant l’argent

Ashley Whillans recommande par exemple de réserver un vol direct si cela permet de gagner plusieurs heures d’attente à l’aéroport ou de vivre plus près de son lieu de travail, même si cela revient plus cher, pour gagner du temps de transport.

2. Sous-traiter les tâches ingrates

La professeure de l'Université de Harvard se base notamment sur une étude sur le bohneur qu'elle a menée avec Elizabeth Dunn, professeure de psychologie à l’UBC, qui a montré que tout le monde peut s’acheter du temps sans se ruiner, par exemple en dépensant 10 $ de plus pour la livraison de l'épicerie à domicile.

Ashley Whillans a consacré une partie de ses études au bonheur. Photo : Evgenia Eliseeva

3. Demander plus de temps pour accomplir une tâche

Ashley Whillans recommande de garder le contrôle sur notre temps en refusant de rendre certains services ou de prendre certains projets. Cependant, les femmes sont désavantagées. Elle auraient une plus grande difficulté que les hommes à dire non. La chercheuse conseille d’utiliser des contraintes extérieures comme excuse. On peut par exemple expliquer que le budget n’est pas suffisant ou que l’on manque d’énergie.

4. Passer moins de temps sur les réseaux sociaux

Les appareils électroniques occupent l’attention en permanence et peuvent mener à perdre un temps précieux dans une journée.

5. Ne plus être jaloux des gens qui sont toujours occupés

La professeure en psychologie estime que les Nord-Américains sont obsédés par le besoin de toujours avoir quelque chose à faire. C'est devenu un symbole de statut social. Or, selon elle, c’est le symptôme des pays les moins égalitaires. Ashley Whillans recommande de prendre le temps d’apprécier un repas, par exemple, ou de tirer profit de l'intégralité du temps de vacances offert par l’employeur.

Avec les informations de Maryse Zeilder, CBC News