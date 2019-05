Le propriétaire des chiens qui ont attaqué une fillette porte en appel leur euthanasie

Le propriétaire des chiens, Kingsley Heart, doit être entendu par le comité de protection, des services communautaires et des parcs de la Ville, mercredi, pour contester le jugement qui a conclu que ses chiens, Ronnie et Reggie, sont « exceptionnellement dangereux ».

Le 23 avril, Gregory Ducharme marchait avec sa fille, Semiah, 5 ans, quand deux chiens sont sortis d’une cour arrière par une porte laissée ouverte et ont attaqué l'enfant.

La petite Semiah a subi des coupures à la poitrine, aux aisselles, à la mâchoire, aux oreilles et à la tête. Elle a été emmenée à l'hôpital, où elle a reçu des dizaines de points de suture et a dû subir une intervention chirurgicale au visage pour rattacher son oreille.

Semiah est maintenant en convalescence à la maison avec sa famille. Photo : Radio-Canada

Les propriétaires des chiens ont été condamnés à une amende de 350 $ en vertu du règlement municipal sur la possession responsable d’animaux, indique la Ville. Ils ont également reçu deux amendes de 250 $ pour ne pas avoir de permis pour les chiens.

Dans une lettre du 2 mai, le chef de l'exploitation de l’Agence des fourrières, Leland Gordon, explique les raisons pour lesquelles il recommande l’euthanasie des chiens, tout en signalant que l’enquête et la décision ont été difficiles pour son équipe.

« M. Heart [...] il est clair que votre famille et vous aimez ces chiens », écrit-il. Il a été établi que les deux chiens sont âgés d'un an et demi, n’ont jamais reçu de soins vétérinaires, n’ont pas été dressés et n’ont pas été castrés. Ils ont des caractéristiques du pit-bull terrier américain, selon l'Agence des fourrières.

« Il est important que vous compreniez que l’Agence des fourrières a le mandat de protéger le public et les animaux dans notre communauté. C’était une attaque prolongée et d’une brutalité exceptionnelle qui a eu pour résultat les sérieuses blessures d’un enfant », indique M. Gordon.

Il poursuit : « [d'après les preuves qui m’ont été présentées], ;e conclus que les chiens Ronnie et Reggie sont déclarés exceptionnellement dangereux et doivent être euthanasiés sans cruauté. »

M. Gordon note aussi que l’Agence des fourrières n’avait jamais reçu de plainte au sujet des chiens de M. Heart, que le facteur du quartier aime les chiens, et que Ronnie et Reggie dorment avec le bébé du propriétaire.

M. Heart portera cette décision en appel, mercredi, devant un comité constitué de quatre conseillers municipaux : Sherri Rollins (Fort Rouge–Fort Garry Est), Ross Eadie (Mynarski), John Orlikow (River Heights–Fort Garry) et Vivian Santos (Point Douglas).

La réunion du comité commence à 9 h 30.

