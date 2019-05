Le Zoo de Granby pourrait accueillir des animaux du Zoo de Saint-Édouard

De la centaine d’animaux saisis en Mauricie, un certain nombre pourrait se retrouver à Granby. La SPCA et le Humane Society International en sont à faire l’inventaire des animaux présents au Zoo de Saint-Édouard, mais les organismes ont déjà contacté le Zoo de Granby vu son expertise. Le bien-être animal c’est vraiment au coeur de nos priorités. C’est certain qu’on ne peut pas rester indifférent à la cause, nous on veut collaborer , lance Carl Fournier, directeur des soins animaliers au Zoo de Granby

Ils ont des tigres, ils ont des lions, ils ont des lémurs [...] La majorité des espèces qu’ils ont, nous avons déjà une expertise avec ces espèces. Carl Fournier, directeur des soins animaliers au Zoo de Granby

Les animaux qui seront éventuellement accueillis devront d’abord être mis en quarantaine, où leur état de santé sera analysé. Les animaux pourraient se retrouver à Granby de façon transitoire ou encore s’ajouter à la collection permanente du Zoo de Granby. Carl Fournier souligne toutefois que le zoo n’a pas la capacité d'accueillir tous les animaux.

Le Zoo de Granby devrait savoir s'il sera choisi comme refuge pour ces animaux d'ici la fin de la semaine.