Inondations : où finiront les sacs de sable distribués à Trois-Rivières?

La Ville de Trois-Rivières a commencé cette semaine à ramasser les sacs de sable utilisés par les riverains pour bloquer la crue de l'eau. Elle a distribué 75 000 sacs cette année, soit presque deux fois plus qu'en 2017.

Cela représente environ 2000 tonnes de sable , explique la coordonnatrice aux communications de la Ville de Trois-Rivières, Cynthia Simard.

Elle affirme que ces sacs ne pourront pas être réutilisés lors d'autres inondations, car ils ont été en contact avec l'eau. Un, il y a des dangers de contamination et aussi, les sacs se désagrègent. C'est difficile de les réutiliser , dit-elle.

Les sacs de sable peuvent être conservés et entreposés pour une utilisation future , indique le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.

La Ville a choisi cette option cette année, considérant le volume de sable.

Plutôt que d'enfouir le sable, [...] on va le récupérer, on va l'entreposer, le désensacher et l'utiliser dans le cadre de nos opérations , affirme Cynthia Simard.

Le sable pourra être réutilisé lors de travaux d'excavation dans des rues. La Ville s'attend à faire des économies qu'elle n'a pas encore chiffrées.

Une deuxième collecte de sacs de sable aura lieu durant la semaine du 27 mai, à Trois-Rivières.