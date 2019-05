Le CRTC demande des précisions à Rafale FM

Le Conseil de radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) demande à Rafale FM de justifier les revenus de publicités nationales générés depuis 2015 par la radio, dont la station principale se trouve à Labrador City, à Terre-Neuve-et-Labrador. Le CRTC indique qu'il est à la recherche de plus d'informations avant de prendre une décision quant au renouvellement de la licence de Rafale FM.

Radio-Canada a récemment révélé que Rafale FM, aussi appelé La radio communautaire du Labrador, n’a rien diffusé depuis au moins 2015 à partir de sa station principale à Labrador City. Malgré l'inactivité, elle a tout de même empoché des revenus publicitaires de la part du gouvernement fédéral et d’entreprises privées pour la même période.

Dans une lettre envoyée le 15 mai dernier, le CRTC Conseil de radiodiffusion et des télécommunications canadiennes demande au directeur général de Rafale FM, Gaël Corbineau, si la station est présentement en ondes, la date à laquelle la station a cessé d'être en ondes et des explications concernant les circonstances qui ont mené à une telle situation.

Le CRTC Conseil de radiodiffusion et des télécommunications canadiennes enjoint le directeur général de la radio à justifier les revenus en vente de publicités nationales identifiés dans les rapports annuels de 2015 à 2018. Rafale FM était en situation de non-conformité auprès du CRTC Conseil de radiodiffusion et des télécommunications canadiennes puisque les rapports annuels de 2015 à 2018 n’avaient pas été déposés. Le CRTC Conseil de radiodiffusion et des télécommunications canadiennes a récemment reçu ces documents.