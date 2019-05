Fibre optique : Telus poursuit le branchement en Gaspésie

En décembre 2017, Québec et Ottawa avaient annoncé que Telus allait assurer la couverture Internet haute vitesse en Gaspésie et que 99 % du territoire serait couvert. Un investissement de 44 millions de dollars avait été accordé, dont 20 millions provenant de Québec et 10 millions d’Ottawa.

Marie-Christine D'Amours, vice-présidente de Telus, Solutions consommateurs et petites entreprises et Expérience client au Québec. Diane Lebouthillier, députée de Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine et ministre du Revenu national et Daniel Côté, maire de Gaspé et préfet de la MRC Côte-de-Gaspé Photo : Radio-Canada

En point de presse à Gaspé, la vice-présidente Solutions consommateurs, Petites entreprises et Expérience client au Québec, Marie-Christine D'Amours, a rappelé qu’il s’agit de la poursuite du déploiement commencé en 2018. Cette année, on continue et d’ici 2020, l’ensemble de la Gaspésie sera connecté à la fibre optique jusqu’à la maison, jusqu’à l’entreprise , a-t-elle précisé.

Dans la Matapédia

De même, Telus investira cette année 6,5 millions de dollars pour le déploiement de son réseau de fibre optique dans 14 communautés rurales de la MRC de La Matapédia.

L’entreprise de Télécommunications en profitera aussi pour mettre à jour son réseau sans fil avec la toute dernière technologie LTE.

Les 14 communautés visées sont: Albertville, Amqui, Causapscal, Lac-au-Saumon, Routhierville, Saint-Alexandre-des-Lacs, Saint-Cléophas, Saint-Damase, Sainte-Florence, Sainte-Irène, Sainte-Marguerite-Marie, Saint-Moïse, Saint-Noël et Sayabec.

Rappelons que les gouvernements se sont donné jusqu’en 2021 pour brancher 59 municipalités gaspésiennes au service d'internet haute vitesse.

La compagnie Telus Communications pilote ce projet de plusieurs dizaines de millions de dollars qui touche, au Québec, un total de 7386 foyers dans 148 collectivités, particulièrement sur la Côte-Nord, en Gaspésie et au Bas-Saint-Laurent.

Avec les informations de Bruno Lelièvre