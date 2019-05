Vente d'électricité à New York : Legault veut qu'Hydro-Québec reprenne le contrôle de la négociation

D'abord, Hydro-Québec et la Ville de New York, première ville en importance aux États-Unis, doivent s'entendre sur le prix de vente de l'électricité.

Elles doivent également trouver un accord sur la façon dont se ferait le transport de l'électricité du Québec vers la ville de New York.

M. Legault a clairement indiqué qu'il désirait qu'Hydro-Québec négocie directement sur ces deux enjeux avec les autorités municipales.

Or, le fonds d’investissement Blackstone a déjà un projet de ligne électrique approuvé entre le Québec et les États-Unis, et il tente de s'imposer comme intermédiaire entre Hydro-Québec et la métropole américaine dans la négociation du contrat.

François Legault a rencontré ses dirigeants en matinée, et l'intervention de Blackstone ne semble pas lui plaire.

« Ce que je veux, c’est d’être capable d’avoir plusieurs scénarios pour être capable de réaliser celui qui est le plus rapide. Donc, oui, il y a un projet qui est avancé du côté des permis, [de l']autorisation du côté de Blackstone, mais il y a une question de prix », a-t-il déclaré aux journalistes.

Je veux qu’on reprenne un peu le contrôle des négociations sur le prix, donc Hydro-Québec négocie directement avec la Ville de New York. François Legault, premier ministre du Québec

Le premier ministre a par ailleurs défendu sa décision de ne pas avoir invité le PDG d’Hydro-Québec, Éric Martel, à participer à cette mission économique.

M. Legault s'est entretenu, lundi, avec le maire adjoint de la Ville, Dean Fuleihan, qui aurait aimé rencontrer M. Martel pour discuter du projet de vente d’hydroélectricité.

Sa présence n'était pas nécessaire, a-t-il soutenu.

« Moi, ce que je voulais surtout, c’était [qu'on] se met[te] d’accord pour que ça aille plus vite, qu’on fasse un deal. La Ville de New York est intéressée à avoir plus d’hydroélectricité, et nous, on est intéressés à en fournir plus et on a des surplus, a-t-il affirmé. Maintenant, pour ce qui est de la négociation des coûts, des prix, des tarifs de la ligne de transmission, les gens vont pouvoir se parler dans les prochains jours, les prochaines semaines. »

New York à la recherche d'« hydroélectricité canadienne zéro émission »

Le mois dernier, le maire de New York, Bill de Blasio, a dévoilé le plan d'action de la métropole américaine pour lutter contre les changements climatiques, qui prévoit notamment que toutes les infrastructures publiques de sa ville soient alimentées par de « l'hydroélectricité canadienne zéro émission » de gaz à effet de serre. Il a dit vouloir une entente signée avant la fin de l'année 2020.

Hydro-Québec avait réagi à la nouvelle en indiquant qu'elle « sera heureuse de poursuivre les discussions avec la Ville de New York » pour concrétiser le projet de la ligne Champlain Hudson Power Express (CHPE).

D'après la société d'État, cette ligne de distribution permettrait d'acheminer 8 térawattheures d'électricité à la plus grande ville des États-Unis.

Les câbles seraient enfouis, sous terre et sous l'eau, sur une distance de plus de 530 kilomètres. Selon les informations disponibles en ligne, le projet est sur la table depuis plus de 10 ans déjà.

D'après une fiche technique déposée sur un site Internet dédié au projet, l'échéancier initial prévoyait le début de la construction en 2018 et la mise en service du réseau en 2021.

Présentement, 5 % de l’énergie de New York provient du Québec.

L'intelligence artificielle aussi au menu

En après-midi, les rencontres de François Legault devaient tourner autour des nouvelles technologies, dont l’intelligence artificielle.

Il devait notamment rencontrer des dirigeants de Facebook pour tenter de les convaincre d’investir au Québec.

M. Legault est notamment accompagné dans son voyage par le chercheur de renommée internationale en intelligence artificielle Yoshua Bengio.

Avec des informations de Sébastien Bovet