Premier Festivoile au Témiscamingue : pour les adeptes et les curieux

L'événement se tiendra les 29 et 30 juin à la marina de Ville-Marie.

Pour les amateurs de voile, il y a aura des concours d'habiletés et des régates de voiliers, soit des courses.

Les organisateurs souhaitent aussi faire connaître ce sport au plus grand nombre de personnes possible.

On fait une porte ouverte des quais. Les gens auront accès aux voiliers, aux bateaux, aux plaisanciers. Ils vont pouvoir créer des contacts et des liens, discuter et visiter les bateaux. On a aussi une chasse au trésor qui va s'adresser aux enfants, une chasse au trésor de pirate , raconte la cofondatrice, Josianne Bergeron.

Le programme Voile mobile de la Fédération de voile du Québec sera aussi disponible pour initier les jeunes et les adultes à la voile et à la sécurité nautique.

Quelques plaisanciers ont déjà confirmé leur présence à l'événement.