L'attaquant du Fury Christiano François parmi les étoiles de la USL

L'attaquant du Fury d'Ottawa Christiano François a été nommé dans l'équipe d'étoiles de la dernière semaine dans la United Soccer League (USL). Le rapide joueur a récolté un but et deux passes dans une victoire de 3-0 de son équipe contre le Bethlehem Steel FC, dimanche.

Je suis content, parce que je travaille beaucoup depuis le commencement de la saison! Je mérite ça, je pense. Tous les joueurs de l'équipe m'aident beaucoup pour réaliser cela et faire partie de l'équipe de la semaine , affirme François, tout sourire.

Le joueur d'origine haïtienne n'avait marqué qu'un but en huit rencontres depuis le début de la saison et commençait à s'impatienter de ne pas voir son nom sur la feuille de pointage. Ce n'est pas faute d'essayer, alors qu'il obtenait des occasions de marquer à chaque rencontre.

Il semble avoir trouvé son erre d'aller depuis la fin du mois d'avril. L'attaquant a rapidement développé une complicité avec ses deux partenaires à la pointe, Kevin Oliveira et Mour Samb. Tu peux voir que Mour, Kevin et moi on a une connexion maintenant. C'est très bien, on a travaillé beaucoup sur le terrain pour ça , explique le numéro 17.

L'attaquant Christiano François en pleine course pour le ballon contre le North Carolina FC Photo : Ardell McDuffie

Le plus important maintenant, c'est de gagner des points. On a besoin de ça pour faire les séries cette année. Ce sera bien pour Ottawa, les partisans et les joueurs. Christiano François, attaquant du Fury d'Ottawa

Ses récentes performances ont permis à François de revenir sur le radar de l'équipe nationale haïtienne. Le petit attaquant n'avait pas été sélectionné par son pays depuis 2015, avec l'équipe des moins de 23 ans. Il fait maintenant partie de la liste préliminaire de la formation nationale en vue de la Gold Cup.

L'entraîneur de l'équipe nationale me regarde maintenant. Il a regardé le dernier match et il m'a félicité pour ma prestation, c'est bien pour moi. J'ai besoin de marquer des buts. Le président [de la fédération haïtienne] et tout le monde sait que j'ai besoin de bien performer pour aller en équipe nationale , explique le joueur aujourd'hui âgé de 25 ans.

Une chose est certaine, François devra continuer d'utiliser sa vitesse pour se démarquer. Rapide comme une fusée sur le terrain de soccer, c'est son principal atout.

Ma vitesse, il faut que je continue de la travailler. Si j'arrête de travailler, je vais reculer. J'ai besoin d'aller vers l'avant et de gagner beaucoup de matchs ici, ajoute François , originaire de Cabaret.

Le Fury jouera son prochain match samedi prochain contre le Athletic, à Hartford, dans le Connecticut.