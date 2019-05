Amazon veut recruter 600 employés pour son centre de distribution d’Orléans

Amazon a annoncé, mardi, qu'elle lancera une vaste campagne de recrutement pour pourvoir 600 postes à son centre de distribution d'Orléans dès le 23 juin. L'arrivée du géant du commerce en ligne pourrait toutefois nuire aux petites et moyennes entreprises (PME), affirme le Regroupement des gens d'affaires (RGA) de la capitale nationale.

C’est certain que des emplois, c’est bon pour la région, c’est bon pour l’économie en général , note d’entrée de jeu la directrice générale du RGARegroupement des gens d'affaires , Lise Sarazin.

Ce qui inquiète davantage, souligne-t-elle, c’est le contexte de pénurie de main-d’œuvre dans lequel l’entreprise californienne poursuit son implantation dans la région.

Il y a évidemment un peu d’incertitude, parce que ça va apporter des incertitudes pour les entreprises qui se cherchent de la main d’œuvre , indique Mme Sarazin.

Amazon offrira à ses employés des salaires à partir de 16 $ l’heure, des périodes de vacances garanties et d’autres avantages en matière de santé, de quoi faire concurrence à ce que plusieurs PMEpetites et moyennes entreprises sont en mesure d’offrir, selon la directrice générale.

On est chanceux dans la région de la capitale nationale pour avoir des emplois forts intéressants et nos étudiants ont le choix maintenant , observe Mme Sarazin, en ajoutant que le RGA collabore avec les institutions postsecondaires comme La Cité et le Collège Algonquin pour aider les étudiants à trouver un emploi qui leur convient dans la région.

Avec les informations de Stéphanie Allard