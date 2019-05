Le Manitoba tarde à apporter des changements sur la santé mentale et les dépendances, selon des militants

Le fils de Arlene Last-Kolb est mort d’une surdose due au fentanyl en 2014. Elle croit que les utilisateurs de drogues sont forcés d’attendre trop longtemps pour obtenir un traitement, et réclame l’action immédiate du gouvernement.

« On veut un système intégré. Un système qui est disponible immédiatement. L’idée c’est qu’un patient puisse passer de son programme de désintoxication médicale au traitement à long terme comme s'il ouvrait une porte. Tout serait regroupé, et il n’y aurait pas d’attente entre les étapes », explique-t-elle.

Arlene Last-Kolb est membre d’un groupe qui a lancé une pétition pour réclamer au gouvernement la création de centres de désintoxication médicale et un accès plus facile aux traitements à long terme. Plus de 5000 personnes ont signé le document qui a été livré au Nouveau Parti démocratique du Manitoba, et qui a été déposé mardi à l'Assemblée législative.

Arlene Last-Kolb Photo : Radio-Canada / Alana Cole

« On n'a pas besoin de plus de groupes de discussion, je n’ai pas besoin de parler de nouveau au ministre de la Santé. J’ai besoin de savoir que le premier ministre nous écoute, et qu’il se soucie de ce qui se passe dans notre province » ajoute-t-elle.

Un porte-parole du gouvernement de Brian Pallister fait valoir la mise en œuvre de 22 des 125 recommandations, dont l’ouverture de cinq cliniques d'accès rapide aux traitements des dépendances, et l’augmentation du nombre de psychiatres dans la province.

Il indique que certaines des recommandations du rapport peuvent être appliquées à court terme, mais que d’autres requièrent plus de temps, car il s’agit de transformations structurelles de la prestation de services de santé.

« Des travaux sont aussi en cours sur un bon nombre d’autres initiatives prioritaires qui se trouvent dans le rapport Virgo. Ces initiatives se trouvent à une variété de stades de planification et de mise en œuvre, et seront lancées dans les prochains mois », indique le porte-parole.