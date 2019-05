La fromagerie Bothwell reçoit 1,1 M$ pour développer ses activités

Les gouvernements fédéral et provincial ont annoncé un investissement de plus d'un million de dollars pour aider l'entreprise manitobaine de fabrication de fromage Bothwell Cheese à moderniser ses installations et améliorer sa productivité.

L’investissement, qui s'inscrit dans le cadre du Partenariat canadien pour l’agriculture, s'élève à 1,1 million de dollars et va permettre l’achat de nouveaux équipements plus modernes et performants pour leur usine située à New Bothwell, dans le sud du Manitoba

L’entreprise va aussi pouvoir terminer la construction d’un centre de traitement de ses eaux usées et ajouter un nouveau système de recyclage de l’eau, ce qui devrait réduire de manière importante sa consommation générale d’eau.

« Notre but est de retenir et faire grandir nos entreprises alimentaires de classe mondiale et les aider à répondre à la demande en aliments riches en protéines, tout en facilitant la création d’emplois dans le secteur », a déclaré le ministre manitobain de l’Agriculture, Ralph Eichler, dans un communiqué.

« Il faut qu’on continue à appuyer les compagnies locales du Manitoba quand elles s’établissent au niveau international », a ajouté le député fédéral de Saint-Boniface-Saint-Vital, Daniel Vandal.

Création de 50 emplois à long terme

Par ailleurs, l’investissement va permettre à l'entreprise de fromage de créer 20 emplois à temps complet une fois le projet d'amélioration terminé, et 30 emplois supplémentaires au cours des trois années suivant la modernisation des installations. La fromagerie envisage aussi de former 25 employés actuels afin qu’ils soient plus qualifiés et prévoit une augmentation de ses exportations de 24 millions de dollars par an.

« Cet investissement est vital pour nous, a déclaré le copropriétaire de la fromagerie Bothwell, Jean-Marc Champagne, lors de l’annonce de financement qui a eu lieu au magasin situé à Saint-Boniface. Ça va nous permettre de continuer à grandir et nous épanouir. »

« Depuis 1936, nous avons produit du fromage de haute qualité de façon artisanale. Avec ce financement, nous allons pouvoir continuer à développer nos activités et conquérir de nouveaux marchés », a conclu Kevin Thompson, le président de la fromagerie Bothwell.