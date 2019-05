Pacte pour la transition : une nouvelle vidéo d'artistes pour convaincre le gouvernement et les citoyens

La présence de Dominic Champagne a été confirmée mardi dans le texte sous une vidéo qui lance une nouvelle campagne de promotion du Pacte pour la transition.

Plus de 275 000 personnes ont signé jusqu'à maintenant le Pacte : elles s'engagent ainsi à réduire par certains gestes leur empreinte écologique, comme par exemple en diminuant leur consommation de pétrole, en réduisant leur consommation de viande d'élevage, en limitant leur production de déchets, etc.

Le metteur en scène Dominic Champagne, instigateur du Pacte pour la transition Photo : Radio-Canada / Pascal Poinlane

Plusieurs personnalités du monde artistique participent à cette vidéo pour inviter les citoyens à signer le Pacte. On reconnait, entre autres, l'animateur et comédien Christian Bégin, la chanteuse Charlotte Cardin, le comédien Emmanuel Bilodeau, l'humoriste Julien Corriveau, Les Cowboys fringants, le peintre Marc Séguin, les comédiennes Debbie Lynch-White, Ève Landry, Geneviève Rochette, Karine Gonthier-Hyndman, ainsi que de la réalisatrice et romancière Anaïs Barbeau-Lavalette et le chanteur Jean-François Breau.