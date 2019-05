Nathan MacKinnon est le meilleur joueur originaire de la Nouvelle-Écosse selon des partisans

Nathan MacKinnon a compté trois des six buts qui ont permis aux Moosehead d'Halifax de remporter la Coupe Memorial en 2013. Les amateurs de hockey de la cité néo-écossaise s'en souviennent.

La journaliste Stéphanie Blanchet est allée à la rencontre de partisans lors du week-end de la Coupe Memorial à Halifax avec une question en tête : qui est le meilleur joueur de hockey de la région d’Halifax? Nathan MacKinnon, Sidney Crosby ou Brad Marchand?

À l’exception de deux amateurs de hockey, tous ont choisi Nathan MacKinnon, originaire de Springhill en Nouvelle-Écosse.

MacKinnon est définitivement mon joueur préféré parce qu’il a remporté la Coupe Memorial en 2013 avec notre équipe (Halifax) , a confié un partisan.

Pourtant, Sidney Crosby est de Cole Harbour et a remporté deux coupes Stanley. Les amateurs de sport le reconnaissent, mais ils se souviennent surtout des émotions que leur a fait vivre l’attaquant de l’Avalanche du Colorado alors qu’il évoluait dans la LHJMQLigue de hockey junior majeur du Québec .

Sidney Crosby a ramené la coupe Stanley dans sa province natale après chaque triomphe des Penguins. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

Sidney Crosby est un excellent joueur, mais il n’a pas joué pour les Moosehead d’Halifax. MacKinnon a joué pour les Moosehead et il était de l’équipe qui a remporté la Coupe Memorial , a lancé un citadin.

Pour plusieurs, Nathan MacKinnon est la relève.

Parce qu’il était un Moosehead et parce qu’il est le meilleur joueur dans la LNH aujourd’hui. Sidney s’en vient vieux. Désolé Sidney. Il est définitivement un très bon joueur, mais Nathan est son successeur , a avancé une partisane.

En fait, pour certains intervenants rencontrés au hasard dans les rues d’Halifax, la Coupe Stanley est dans le destin du jeune hockeyeur de 23 ans.

Nathan MacKinnon est mon joueur préféré parce qu’il n’a pas remporté la Coupe Stanley. Je crois que c’est un très bon joueur et qu’il mérite de remporter la coupe , a affirmé un partisan.

Lorsqu’on pose la même question aux internautes, le consensus est quelque peu différent. Dans un sondage mené sur la page Facebook du Téléjournal Acadie, une écrasante majorité a affirmé que Sidney Crosby est le meilleur joueur de hockey à être sorti de la région d’Halifax.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Sur près de 300 votes, plus de 250 ont choisi le numéro 87 des Penguins de Pittsburgh. En 2009, Sid the Kid est devenu le plus jeune capitaine de la LNH à mener son équipe à la Coupe Stanley.

Avec les informations de Stéphanie Blanchet