Hausse importante du nombre de motocyclistes morts en C.-B.

Le Bureau du coroner de la Colombie-Britannique indique que 51 motocyclistes ont perdu la vie en 2018, soit plus que toute autre année de la dernière décennie. En 2017, 34 motocyclistes sont morts sur les routes de la province.

La saison estivale est celle où l’on observe la plus forte proportion d'accidents mortels, non seulement pour les motocyclistes, mais pour l'ensemble des usagers de la route dans la province, explique Andy Watson, porte-parole du Bureau du coroner.

Selon la Société de l'assurance automobile de la Colombie-Britannique ( ICBC Insurance Corporation of British Columbia ), 350 motocyclistes sont blessés et 13 sont tués en moyenne au cours des mois de juillet et d’août chaque année, en Colombie-Britannique.

L'augmentation du nombre de morts au cours de l'été s'explique en partie par le nombre accru des motocyclettes sur la route pendant les mois les plus chauds et les plus secs.

Des lacunes dans la formation

Il y a des lacunes dans la formation en matière de sécurité , croit l’instructeur de motocyclisme Brian Antonio, qui affirme voir de plus en plus d’accidents chaque semaine.

De plus en plus de gens veulent conduire une moto, mais n'obtiennent pas nécessairement la formation appropriée. Brian Antonio, directeur de ProRide Motorcycle Training

Il rappelle que la sécurité des motocyclistes dépend de la prudence de tous les usagers de la route.

Le Bureau des coroners utilise le terme « motocycliste » pour décrire les conducteurs de motocyclette, de mobylette, de scooter ou de motocross autorisé sur la voie publique.

Avec les informations de CBC