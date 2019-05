Linda Cardinal travaillera pendant un an pour l’Université de l’Ontario français

Une professeure réputée de l'Université d'Ottawa contribuera au développement de la recherche pour l'Université de l'Ontario français (UOF). Dès le 1er juillet, Linda Cardinal, titulaire de la Chaire de recherche sur la francophonie et les politiques publiques, sera prêtée pour un an à l'UOF.

Son mandat sera de travailler au développement de la stratégie de recherche qui accompagnera la mise en place du Carrefour francophone du savoir et de l’innovation , précise l’ UOFUniversité de l'Ontario français par communiqué.

Mme Cardinal consultera pour ce faire des partenaires francophones. Elle organisera également une école d’été pour faire avancer le projet.

Linda Cardinal se réjouit de ce mandat, considérant qu’il s’agit d’une « reconnaissance du rôle clé de la recherche pour l’avancement de la francophonie au Canada ». Elle est reconnue pour ses travaux sur les régimes linguistiques comparés, le constitutionnalisme, la citoyenneté et les minorités, entre autres.

« L’Université d’Ottawa est résolument engagée à contribuer activement à l’élargissement de l’offre de cours en français dans la région de Toronto et la nomination de Mme Cardinal s’inscrit dans cette mouvance », a déclaré de son côté par voie de communiqué le recteur et vice-chancelier de l’Université d’Ottawa, Jacques Frémont.

Un deuxième prêt

Linda Cardinal est le deuxième « prêt » consenti à l’Université de l’Ontario français.

Dès le 1er juin, Jason Luckerhoff professeur à l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), sera également prêté pour an en tant que vice-recteur au développement des programmes et des savoirs. Il sera responsable du lancement des premiers programmes d'études, en plus de négocier des partenariats en matière de recherche.