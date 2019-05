L'industrie minière d'ici s'inspire de la technologie en Finlande et en Suède

Une démarche exploratoire, selon Cindy Valence, directrice développement des affaires internationales et relation avec les partenaires chez 48e Nord International.

Ça nous permet aussi d'adapter nos différents produits en conditions réelles pour les minières ici. On parle d'Agnico-Eagle avec le réseau LTE, on parle d'Hecla avec l'automatisation, on parle avec Falco aussi qui s'en vient également avec l'automatisation et la robotique , précise-t-elle.

Le groupe sera formé de neuf représentants de Technosub, Meglab, du Groupe MISA, de l'UQAT, de L'institut national d'optique (INO) et du Centre d'excellence minier.

Groupe SMAG

Au cours du voyage, une rencontre est prévue avec le groupe Swedish Mining Automation Group (SMAG).

On va rencontrer également un groupe qui s'appelle SMAG en Suède. C'est vraiment un gros consortium d'entreprises qui se sont mixées ensemble, qui est piloté par Business Sweden, qui permet justement de faciliter et d'accélérer le développement des technologies dans l'industrie minière , explique Cindy Valence.