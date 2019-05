Doug Ford offre 7,35 millions aux villes et aux conseils scolaires pour des audits

Faisant face à une avalanche de critiques de la part d'élus municipaux et scolaires au sujet de ses coupes, le premier ministre Doug Ford leur offre 7,35 millions de dollars pour qu'ils puissent commander des vérifications comptables de leurs dépenses à la recherche d'économies.

Pour M. Ford, les villes et les conseils scolaires doivent faire leur part pour aider le gouvernement à éliminer le déficit provincial, affirmant que son gouvernement ne peut pas y arriver seul .

Dans le budget provincial, les conservateurs ont sabré le financement pour certains programmes en santé publique et en éducation et les services de garde notamment, menant à une levée de boucliers de la part de certaines villes et conseils scolaires.

Le maire de Toronto, John Tory, a accusé M. Ford de lui demander de faire des coupes intenables, mettant en péril des milliers de places subventionnées en garderie et des programmes de déjeuners dans les écoles.

M. Ford rétorque qu'il s'est fait élire en promettant aux Ontariens de trouver quatre cents en économies pour chaque dollar dépensé par la province.

Les municipalités et les conseils scolaires ont maintenant [grâce aux audits payés par la province] les outils nécessaires pour trouver de véritables économies et protéger ce qui est le plus important pour les Ontariens. Doug Ford, premier ministre

M. Ford fait remarquer que les intérêts sur la dette provinciale coûtent actuellement 38 millions chaque jour aux contribuables ontariens.

Les intérêts sur la dette accumulés par le précédent gouvernement constituent la coupe la plus importante dans les services de première ligne de l'histoire de l'Ontario , ajoute le président du Conseil du Trésor, Peter Bethlenfalvy.

Réactions

Le maire de Toronto, John Tory, rejette l'idée de recourir à un audit payé par la province, affirmant que la Ville épluche déjà ses dépenses chaque année et qu'une telle initiative constitue simplement un coup de relations publiques de la part du gouvernement Ford.