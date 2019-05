Vanessa Bell : « En poésie, il faut maîtriser les règles avant d'y mettre le feu »

Autrice, chroniqueuse et animatrice littéraire infatigable – on lui doit, entre autres, l'excellent balado La vie secrète des libraires (Nouvelle fenêtre) –, Vanessa Bell trouve encore le temps de lire un recueil de poésie par jour. Portrait d'une lectrice avide dont la passion pour les mots des autres est contagieuse.

La jeune femme, qui vit entre Trois-Rivières et Québec, explique que la poésie ouvre les possibles et sert à « élargir ses horizons littéraires et humains ».

Faire briller la plume des autres

Bien qu'elle ait déjà publié une suite poétique dans la réputée revue Estuaire et contribué à l'anthologie de Françoise Stéréo publiée par Moult Éditions, sa force première est de faire briller la plume des autres.

C'est ce qui l'a notamment motivée à faire partie l'an passé du comité de sélection du Prix de poésie Radio-Canada.

Je suis avide de découvrir de nouvelles voix. Je n’ai d’ailleurs pas été déçue. Vanessa Bell, poète

Le secret de la poésie : des litres de thé et un soupçon d'étrangeté

C'est avec une tonne de thé que Vanessa Bell s'est employée à lire tous ces poèmes anonymes l'an passé à la recherche de la perle rare. Même si elle se trouve bien mal placée pour donner des conseils, la jeune femme reconnaît que la maîtrise de la langue est un prérequis pour se démarquer.

Il doit y avoir un travail profond, autant sur le thème que sur la forme. J’aime les textes qui exigent une attention complète au lecteur. Le rythme est important, mais surtout le souffle. Vanessa Bell, poète