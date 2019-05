Le cinéaste québécois Jean Beaudin est mort

Le réalisateur, scénariste, monteur et producteur québécois Jean Beaudin n'est plus. Il est décédé subitement samedi dernier, à l'âge de 80 ans.

Le cinéaste Jean Beaudin a marqué le paysage cinématographique québécois dès son premier grand long métrage en 1977, J.A. Martin, photographe. Ce film avait permis à la comédienne Monique Mercure de remporter le prix d'interprétation à Cannes.

Le cinéaste a poursuivi notamment avec Cordélia (1980), Mario (1984), Le matou (1985) et Being at Home with Claude (1993).

Il a aussi marqué le petit écran en réalisant la série mythique Les filles de Caleb (1990-1991).

Il a reçu en 2017 le Prix du gouverneur général pour les arts du spectacle.