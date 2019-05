Ottawa présente un coup de pouce aux travailleurs à faible revenu

Le ministre fédéral de la Famille, des Enfants et du Développement social, Jean‑Yves Duclos, était de passage à Moncton, mardi matin, pour sensibiliser les travailleurs à cette mesure.

L’allocation canadienne pour les travailleurs remplace l’ancienne prestation fiscale pour le revenu de travail et elle est plus facile à recevoir, selon le ministre Duclos.

C’est une inscription automatique qui fait en sorte que tous les travailleurs qui ont droit à l’allocation la reçoivent automatiquement sans avoir à remplir des formulaires compliqués. Et comme je le disais, ça sort beaucoup de travailleurs, 75 000, de la pauvreté. Donc, c’est bon pour tout le monde, y compris pour les entreprises qui ont évidemment besoin ici à Moncton d’avoir toute l’aide dont elles ont besoin. Et ici au Nouveau-Brunswick, c’est 15 millions [de dollars] de plus par année que les travailleurs à faibles revenus vont recevoir , explique Jean‑Yves Duclos.

Par exemple, précise le fédéral par voie de communiqué, un travailleur à faible revenu qui gagne 15 000 $ par année pourrait recevoir pour l’année d’imposition 2019 jusqu’à 500 $ de plus qu’en 2018.

Tout travailleur qui remplit sa déclaration de revenus à la fin de l’année reçoit l’allocation automatiquement. En plus, il peut demander des paiements anticipés. [...] Si cette personne souhaite avoir des paiements anticipés, des paiements avant la fin de l’année fiscale, elle peut demander quatre paiements , souligne le ministre Duclos.

Agrandir l’image Entre-temps, les employés de la boulangerie Fancy Pokket poursuivent leur travail. Photo : Radio-Canada / Margaud Castadère

Les travailleurs à faible revenu du Nouveau-Brunswick peuvent recevoir au total environ 66,1 millions de dollars en prestations de la nouvelle allocation, de 2018‑2019 à 2022‑2023, estime le fédéral.

Avec les renseignements de Margaud Castadère