Des élus canadiens en Chine pour réclamer la libération des Canadiens détenus

Les deux Canadiens sont détenus dans le pays depuis plus de cinq mois en raison d’infractions alléguées liées à la sécurité nationale. Ils ont été formellement arrêtés la semaine dernière.

Experts et ex-diplomates estiment plutôt que les deux hommes sont victimes de mesures de rétorsion, après que le Canada eut accepté, à la demande des États-Unis, de procéder à l’arrestation de la numéro 2 de Huawei, Meng Wanzhou.

En entrevue à l’émission de CBC Metro Morning mardi matin, la ministre Freeland a indiqué que la délégation canadienne qui s’est rendue en Chine est dirigée par son secrétaire parlementaire, Rob Oliphant.

Rob a soulevé le dossier des Canadiens détenus. Il est vraiment important que les Chinois nous entendent directement. […] C’est une situation épouvantable et il est clair pour nous que ces deux hommes sont détenus arbitrairement.

La ministre des Affaires étrangères a précisé qu’elle avait tenté de discuter de l’affaire avec son homologue Wang Yi, mais en vain. Le premier ministre Trudeau n’a pas parlé du dossier avec le président chinois Xi Jinping non plus, a-t-elle précisé.

Les États-Unis, qui sont engagés dans un litige commercial avec la Chine, ont toutefois pu discuter du sort des deux hommes avec des représentants chinois, comme le leur avait demandé M. Trudeau, a affirmé Mme Freeland.

« Dans les premières étapes d’un affrontement, il semble que la pratique chinoise est d’éviter les rencontres de haut niveau », a commenté la ministre, avant d’admettre que les relations entre le Canada et la Chine sont « très difficiles » à l’heure actuelle.

De passage à l'aluminerie Alouette, à Sept-Îles, le premier ministre Trudeau n'a pas directement confirmé les dires de sa ministre des Affaires étrangères.

« Nous continuons nos efforts diplomatiques, nos efforts [pour discuter] avec les autorités chinoises pour assurer que les Canadiens soient bien traités, qu’ils soient éventuellement relâchés, parce que c’est une détention arbitraire qui se fait pour des raisons politiques », a-t-il dit.

La Chine pose des gestes plus forts qu'elle ne l'a fait jusqu'ici, pour tenter de faire les choses à sa façon sur la scène internationale, et les pays occidentaux et les démocraties du monde se rassemblent pour montrer que ce n'est pas quelque chose que nous allons continuer de permettre.

Justin Trudeau, premier ministre du Canada