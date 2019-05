Julie Snyder animera une émission quotidienne à V

Celle qu'on surnomme la démone sera aux commandes d’une émission de variétés en soirée. L’un des complices de Julie Snyder depuis plus de 30 ans, Stéphane Laporte, sera à ses côtés pour la conception de cette émission.

Dans un communiqué, V précise que Julie Snyder rencontrera dans cette émission toutes celles et tous ceux qui font l’événement dans tous les domaines imaginables. On précise qu’on fera « place à de nouveaux visages et à de nouveaux horizons ».

En plus des entrevues, Julie Snyder présentera des séquences qu’on prévoit surprenantes. « Celle qui a fait danser l'Ouest-de-l'Île un soir de Saint-Jean, qui a cogné à la porte du palais de Buckingham déguisée en reine Élisabeth et qui a fait du ski nautique en plein fleuve Saint-Laurent avec Céline nous réserve de nouveaux coups pendables », indique le communiqué.

L’émission doit aussi dévoiler des moments du quotidien de Julie Snyder.

Depuis ses débuts à la télévision, Julie Snyder a animé de nombreuses émissions : L’enfer c’est nous autres à Radio-Canada, Le poing J, Star académie et L’été indien à TVA. Elle a aussi animé une hebdomadaire, puis une quotidienne pendant quelques mois sur France 2. On ne l’avait plus vue à la barre d’une émission depuis la fin du Banquier, en 2017. Elle a également animé l'émission d'ICI Première 5@7 aux Îles avec... Julie durant l'été 2017.

D'ailleurs, l'animatrice avait plongé dans le fleuve Saint-Laurent avec Francis Reddy lors d'une émission spéciale pour présenter les émissions de l'été 2017.