George R. R. Martin prévoit une fin différente pour Game of Thrones… ou pas

Plusieurs ont demandé à George R. R. Martin si la fin de la série de livres sera différente de celle de la télésérie – qui, faut-il souligner, a déplu à de nombreux internautes et critiques.

L’auteur s’est permis de titiller ses admirateurs avec une réponse plutôt vague, publiée lundi sur son site.

Eh bien… oui. Et non. Et oui. Et non. Et oui. Et non. Et oui.

Il a rappelé son média de création est très différent de la télévision. Ils avaient six heures pour cette saison finale. Je prévois que les deux manuscrits contiendront 3000 pages avant d'en terminer l’écriture… et si j’ai besoin de plus de pages et de chapitres, je vais en ajouter.

Il a aussi souligné que plus l’histoire a progressé, plus la série de livres et la série de HBO ont pris des chemins divergents.

Il y a des personnages qui n’ont jamais réussi à se tailler une place à l’écran, et d’autres qui sont morts dans l’émission et qui sont encore en vie dans les livres , a illustré George R. R. Martin.

George R. R. Martin, auteur des livres qui ont inspiré la série Game of Thrones. Photo : AFP

Ces différences auront un « effet papillon », a-t-il prédit.

Il a toutefois rejeté les questions sur quelle fin serait la « vraie » fin. C'est une question absurde.

Je vous propose ceci : je vais l'écrire. Vous allez la lire. Ensuite, tout le monde pourra se faire sa propre opinion et aller en débattre sur Internet. George R. R. Martin

La suite en cours d’écriture

Laissez-moi dire ceci : hier soir, c'était une fin, mais c’était aussi un nouveau départ , a assuré l’auteur.

Et j’écris , a-t-il précisé.

La suite se fait attendre depuis des années. Les admirateurs de la série de livres sont restés sur leur faim depuis la publication du plus récent et cinquième tome, Une danse avec les dragons, en 2011. La sortie des deux tomes suivants a été repoussée plusieurs fois.

The Winds of Winter est très en retard, je sais, je sais, mais il va être écrit. Je ne dirai pas quand. J’ai essayé ça auparavant, seulement pour vous brûler tous et me porter malheur… mais je vais le finir, et ensuite viendra A Dream of Spring.

George R. R. Martin a ajouté qu’il était également impliqué dans de nombreux projets. Il est présentement producteur de cinq émissions en conception à HBO, « dont certaines n’ont rien à voir avec le monde de Westeros », ainsi que de deux autres à Hulu et une pour History Channel. Il a aussi mentionné des projets de courts métrages.