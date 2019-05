Maxime Bernier dévoile 9 candidats pour la région de Québec

Tel que rapporté par Radio-Canada, l'ancien syndicaliste et témoin vedette de la Commission Charbonneau, Ken Peirera, sera candidat dans la circonscription Portneuf-Jacques-Cartier.

« Je pense que les gens de Portneuf peuvent bien rejoindre ce qu'à défendu Ken les dernières années, c'est-à-dire défendre les travailleurs. D'avoir un candidat qui est près des gens, qui dit les vraies choses, je pense que les gens de Portnef vont l'apprécier », affirme Maxime Bernier.

Ken Perreira affirme que le PPC est le seul parti qui défend réellement ses valeurs.

« Il n'y a pas d'autre option en ce moment au Québec et au Canada pour mettre de l'avant la famille. Les conservateurs ne sont pas là pour pousser le système au maximum. Maxime est comme moi. Il a pris un risque au lieu d'opter pour le confort », soutient Ken Perreira.

Affinités avec la région

Il s'agissait de la première annonce du genre dans la province. Maxime Bernier a choisi la région de Québec parce qu'il croit que le Parti populaire du Canada est en mesure d'y faire des gains.

« Les valeurs de liberté, de responsabilité individuelle, d'équité et de respect sont très populaires dans la région. Je crois que nous sommes capables de faire une belle percée dans la région de Québec. Dans le passé, la région de Québec a voté conservateur. Nous sommes le vrai parti conservateur », souligne-t-il.

Position similaire à celle de la CAQ en immigration

Maxime Bernier estime également que les Québécois et son parti partagent plusieurs priorités, comme celle de réduire les seuils d'immigration.

« On veut avoir moins d'immigrants, mais on veut avoir des gens qui s'intègrent bien à la société canadienne et régler le problème qui se passe aux frontières du Québec et des États-Unis avec les migrants illégaux », explique-t-il.

Débat sur l'avortement possible

Le chef affirme que le Parti populaire du Canada n'a pas de position sur la question de l'avortement. Maxime Bernier soutient toutefois qu'un député pro-vie ou pro-choix aura la liberté, s'il le souhaite, de déposer un projet de loi privé.

« Ce sera un vote libre. Lorsque des députés déposent des projets de loi sur différents sujets, c'est la démocratie en action » , mentionne Maxime Bernier. Il refuse toutefois de dévoiler sa position sur le sujet.

Les autres candidats de la région sont : Jean-Claude Parent (Beauport-Côte-de-Beaupré-Île d'Orléans-Charlevoix), Alicia Bédard (Beauport-Limoilou), Marc Johnston (Bellechasse-Les Etchemins-Lévis), Joey Pronovost (Charlesbourg-Haute-Saint-Charles), Marc Fontaine (Lévis-Lotbinière), Daniel Brisson (Louis-Hébert), Guillaume Labonté ( Louis-Saint-Laurent) et Bruno Dabiré (Québec).

Le Parti populaire du Canada espère présenter au moins 225 candidats au pays d'ici la fin du mois de mai et un candidat dans chacune des 338 circonscriptions fédérales avant le 1er juillet.