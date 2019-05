Les producteurs de boeuf de l'Alberta appuient une plainte contre Beyond Meat

Les Producteurs de bovins du Québec ont déposé la semaine dernière une plainte officielle à l’Agence canadienne d'inspection des aliments contre la compagnie Beyond Meat.

Les producteurs de boeuf de l’Alberta ainsi que la Canadian Cattlemen's Association appuient cette démarche de leurs collègues québécois.

« S’ils [Beyond Meat] disent : "Nous vendons des protéines de source végétale", nous n’avons aucun problème avec ça. Il n’y a pas d'ambiguïté du tout. Les consommateurs comprennent très bien cette information », mentionne le directeur principal des producteurs de bœuf de l’Alberta, Rich Smith.

Rich Smith de même que les associations de producteurs déplorent toutefois l'utilisation du terme viande.

Ils soulignent que la définition du terme viande par l’Agence de l'inspection d’aliment représente essentiellement la partie comestible de la carcasse de l’animal.

« Lorsqu’ils [Beyond Meat] utilisent des termes à titre comparatif et parfois, d’une manière négative dans leur publicité, c’est à ce moment que nous pensons que cela est injuste et trompeur pour notre industrie et nos consommateurs », souligne-t-il.

Dans une réponse faite à CBC Montréal, la compagnie Beyond Meat dit prendre la « conformité réglementaire très au sérieux ». Selon un porte-parole, l'entreprise procède présentement à un examen interne pour s’assurer qu’elle se conforme aux règlements canadiens.

Diminution de l’exportation de boeuf et de bétail

L’industrie canadienne du boeuf a subi quelques contrecoups dernièrement.

Elle a critiqué le nouveau guide alimentaire du pays pour avoir mis l’accent sur les protéines végétales comme solution pour des aliments protéinés plutôt que sur la viande et les produits laitiers.

Et les exportations de boeuf et de bétail ont diminué au cours des dernières années, passant de 1,96 milliard de dollars en 2014 à 987 millions de dollars en 2018, selon Industrie Canada.

Beyond Meat au Canada

La compagnie Beyond Meat est entrée au Canada cette année en faisant la publicité d’un hamburger à base de plantes et sans viande.

L’entreprise vend des galettes faites à partir de protéines de pois et d’huile de canola.

La chaîne de restauration rapide A&W a acheté l’hamburger, et le produit est maintenant accessible dans de nombreuses épiceries.

Tim Hortons a l’intention de tester les sandwichs au déjeuner Beyond Meat et pourrait les distribuer à l’échelle du Canada d’ici la fin de l’été.