La sécheresse pousse l'État de Washington à déclarer l'état d'urgence

L'État de Washington déclare l'état d'urgence sur la moitié de son territoire, en raison de la sécheresse provoquée par des températures plus élevées qu'à l'habitude.

La couche de neige accumulée est actuellement 50% plus mince que la moyenne pour cette période de l’année, explique le département d'écologie de Washington, qui prédit que sa fonte rapide réduira la disponibilité de l'eau cet été.

Le changement climatique signifie que nous allons continuer à voir des réserves d'eau réduites dans tout l'état et nous devons en planifier l'impact. Jay Inslee, Gouverneur de l'État de Washington

L'état d’urgence avait déjà été déclenché le 4 avril dernier dans trois zones. Lundi, le Gouverneur de l’État de Washington, Jay Inslee, l'a étendu pour y inclure vingt-quatres zones supplémentaires.

L'état d'urgence s'étend désormais à près de la moitié du territoire de l'État de Washington. Photo : (governor.wa.gov)

Le niveau de neige, les précipitations et l'humidité du sol dans les bassins versants des zones concernées sont bien en dessous de la normale, indique Jay Inslee. Il ajoute que le gouvernement doit prendre des mesures pour que les habitants de Washington aient l'eau dont ils ont besoin pour cultiver leurs terres.

En Colombie-Britannique

Les régions de Washington frappées par la sécheresse se situent principalement le long de la frontière avec la Colombie-Britannique et de la côte. Les températures records enregistrées en mai et une couverture de neige inférieure à la moyenne ont également entraîné une fonte plus rapide de la neige dans la province.

Les niveaux d'eau du réseau hydrologique de la rivière Campbell, sur l'île de Vancouver, par exemple, sont beaucoup plus bas que d'habitude pour cette période de l'année.

Ces conditions anormalement sèches pourraient entraîner une saison active des feux de forêt en Colombie-Britannique.

Avec des informations de CBC news