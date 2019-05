Les inscriptions au tirage des permis de chasse à l’orignal acceptées dès aujourd’hui

Les Néo-Brunswickois qui désirent participer au tirage des permis de chasse à l'orignal de 2019 peuvent s'inscrire entre le 21 mai et le 14 juin.

Les modifications récentes au Règlement sur la chasse à l’orignal, établi en vertu de la Loi sur le poisson et la faune, constituent de bonnes nouvelles pour les chasseurs qui n’ont pas été choisis dans le cadre du tirage depuis plusieurs années », a déclaré le ministre du Développement de l’énergie et des ressources, Mike Holland, par voie de communiqué. Je souhaite du succès à tous les chasseurs qui prendront part au tirage, et je souhaite à tous une excellente saison en toute sécurité.

Le nombre de bulletins de participation disponibles pour les demandeurs dont le nom n’a pas été pigé depuis 20 ans ou plus dans le système de tirage au sort informatisé passera de 81 à 243. La probabilité d’être pigé augmente ainsi pour atteindre 94 %.

Parmi les autres changements, avant de faire une demande, les demandeurs devront dorénavant fournir une preuve de formation adéquate à la chasse et à la sécurité dans le maniement des armes à feu ou une preuve d’expérience de chasse.

Cette année, il y a 4744 permis disponibles. La saison se déroulera du 24 au 28 septembre.