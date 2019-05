Un camionneur québécois accusé d'homicide avec véhicule en Ohio

La station de télévision WKBN rapporte que le suspect est Guillaume Pelletier, âgé de 24 ans.

L'incident s'est produit pendant la matinée du 2 mai dernier à Austintown, à environ 90 kilomètres au sud-est de Cleveland.

Selon les explications de la police d'Austintown, la victime, un piéton de 29 ans de l'État du Texas, a surgi devant le camion du Québécois après avoir marché entre deux camions stationnés.

Vidéo compromettante

La police a d'abord cru en l'hypothèse de l'accident. Cependant, en examinant plus tard un enregistrement vidéo d'un camion qui était sur les lieux, la police a conclu qu'il y avait eu amplement d'espace entre le piéton et le camion conduit par Guillaume Pelletier pour que ce dernier ait le temps de freiner et d'éviter l'impact. Le décès de la victime a été constaté sur place.

« Après avoir visionné la vidéo, il ne fait aucun doute dans mon esprit que [le conducteur] aurait dû pouvoir s’arrêter », a indiqué à WKBN le capitaine de la police d’Austintown, Bryan Kloss.

La police d'Austintown affirme que les facultés de M. Pelletier n'étaient pas affaiblies au moment du drame, mais les enquêteurs tenteront de retrouver les données de son téléphone cellulaire pour savoir s'il a pu avoir été distrait lors de la collision.

Les images tournées par la station de télévision sur les lieux du drame montrent clairement que le camion conduit par Guillaume Pelletier appartient à l’entreprise beauceronne Couture Expressway. La compagnie se situe à Saint-Benoît-Labre, entre Saint-Georges et La Guadeloupe, non loin de la frontière avec les États-Unis.

Guillaume Pelletier a pu rentrer chez lui. La police d'Austintown a communiqué avec l'avocat de la compagnie de transport qui l'embauche dans l'espoir qu'il se rende.