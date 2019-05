Céline Dion donne tout un spectacle dans le Carpool Karaoke de James Corden

La célèbre chanteuse québécoise s’en est donné à coeur joie en se promenant dans les rues de Las Vegas dans la voiture consacrée au karaoké. Elle notamment interprété It's All Coming Back to Me Now, Because You Loved me et I Drove All Night en compagnie de l’animateur. Le duo a même chanté My Heart Will Go On en recréant une scène du film Titanic sur un bateau dans la fontaine de l’hôtel Bellagio.

« Tu as vraiment une chanson pour chaque occasion », lui a lancé le populaire animateur, alors qu’elle répondait à ses questions par des extraits de chansons. « Il n’y a pas de chanson que tu ne peux pas rendre dramatique », a-t-il également souligné.

James Corden a forcé la chanteuse à donner quelques-unes de ses paires de chaussures à des passants. La chanteuse a admis en posséder peut-être quelque 10 000, qu’elle garde dans un « entrepôt ». Dans son ancienne demeure de Jupiter Island, en Floride, elle avait l’habitude de les classer par couleur, grâce à un système informatisé, a-t-elle expliqué.

Céline Dion a partagé la capsule sur sa page Facebook officielle, où elle avait été partagée plus de 37 000 fois mardi matin. Les vidéos du « Carpool Karaoke » connaissent souvent immense succès en ligne après avoir été diffusées à la télévision. Ariana Grande, Adele, Paul McCartney, Cardi B, Justin Bieber et Stevie Wonder y ont déjà participé.