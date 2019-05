Le traversier Saaremaa est arrivé au Québec

Une tempête dans l’océan Atlantique l'a retardé de quelques jours.

Le Saaremaa doit entrer en service au plus tôt à la mi-juillet entre Matane et la Côte-Nord. On ignore si ce retard se traduira par une mise en service plus tardive.

Le traversier Félix-Antoine-Savard assurera le service entre Matane, Baie-Comeau et Godbout dès le 1er juin jusqu'à ce que le nouveau navire de la Société des traversiers du Québec soit prêt.

La STQSociété des Traversiers du Québec devra déployer plusieurs employés pour réaliser les travaux nécessaires à sa mise aux normes avant son entrée en service entre Matane et la Côte-Nord.

Huit semaines sont prévues par la STQSociété des Traversiers du Québec pour réaliser les travaux.

Le navire a coûté environ 40 millions de dollars à la STQSociété des Traversiers du Québec .

Il a été construit en 2010 et a une capacité de 600 passagers et de 150 véhicules.

Le Saaremaa est le jumeau du Qajaq W, qui assure la liaison entre Blanc-Sablon et Sainte-Barbe, à Terre-Neuve.