Début des travaux sur Bertrand-Fabi à Sherbrooke

C'est ce matin que commencent les travaux de reconfiguration de l'intersection King Ouest et Bertrand-Fabi à Sherbrooke.

Au cours des prochains jours, ce seront des travaux préparatoires qui auront lieu. Possiblement qu'une voie sur King Ouest sera fermée à la circulation.

Si tout se déroule comme prévu, la rue Bertrand-Fabi sera complètement fermée à la circulation entre les rues King Ouest et de Varennes à compter de la semaine prochaine. Les automobilistes qui arriveront du secteur Rock Forest devront emprunter le boulevard des Vétérans, le boulevard Mi-Vallon et le boulevard Bourque pour contourner le secteur. Les rues du Président-Kennedy, Henri-Labonne et le boulevard René-Lévesque peuvent aussi être de bonnes options de détour.

Cette intersection est la plus achalandée du réseau routier sherbrookois avec 50 000 véhicules qui y transitent quotidiennement.

Ces travaux, rendus nécessaires par l’augmentation démographique du secteur, permettront d’ajouter une deuxième voie pour tourner à gauche de King Ouest vers Bertrand-Fabi. Des feux de circulation seront installés à l’intersection de la rue Bertrand-Fabi et du boulevard des Vétérans. À cela s’ajoute la réfection de certains tronçons de la chaussée et la reconstruction d’infrastructures souterraines.

Au total, la reconstruction complète de l'intersection durera deux mois.

Tous les commerces situés au sud de la rue de Varennes seront accessibles aux clients en tout temps. Toutefois, les commerces situés entre King Ouest et la rue de Varennes pourraient voir leur accessibilité réduite selon l’avancement des travaux.