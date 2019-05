Un feu de forêt rapidement maîtrisé près de Falcon Beach

Le propriétaire du ranch, Devin Imrie soutient que le feu a surgi de la forêt en un clin d’oeil. « Il était rendu très près » de la propriété, précise-t-il.

Selon le chef des pompiers de Southeast Witeshell, Bruce Morrison, la cause du brasier est inconnue, mais il est clair qu’il s’est répandu rapidement entre un pipeline et un sentier à cause de la sécheresse des lieux.

Les autorités provinciales ont alors dépêché un avion-citerne qui a permis de maîtriser rapidement le feu.

L’importance d’agir rapidement

Devin Imrie faisait visiter son ranch lorsqu’il a reçu un appel lui indiquant la présence du brasier s’approchant de sa propriété.

Il se dit soulagé de la rapidité avec laquelle les pompiers volontaires ont déployé un système de gicleurs afin de protéger les bâtiments de sa propriété.

Selon lui, le feu s’est approché à environ 700 mètres du ranch, mais il précise que l’incendie aurait fait beaucoup plus de dommages « si la journée avait été plus venteuse » et que le vent avait poussé le feu vers sa propriété.

L’enquête se poursuit afin de trouver la cause de ce second incendie de la région en moins d’une semaine.