12 lits supplémentaires pour la coopérative Chez-Nous à Wellington

En préparation depuis plus de quatre ans, le projet de deux millions de dollars comprend l'ajout d'une nouvelle salle communautaire et de 12 nouveaux lits pour personnes âgées. Résidents, employés et membres de la communauté se sont réunis lundi pour fêter l'agrandissement de l'établissement.

L’extension, qui comprendra les 12 nouveaux lits, permettra d’accueillir des résidents nécessitant des soins plus importants. Auparavant, des personnes âgées n’avaient d’autres choix que de quitter la coopérative Chez-Nous pour aller dans un foyer à Summerside. Ce ne sera plus le cas.

La demande est là, on voulait vraiment mettre une extension pour pouvoir accommoder d’autre monde , dit le président de la coopérative, Marcel Richard.

On aura [les résidents] dans la même bâtisse et comme cela on ne les manquera pas, on les verra tous les jours , ajoute une employée, Sylvia Gallant.

La direction et les employés se réjouissent donc des travaux, mais les résidents aussi sont contents. À 87 ans, Eddy Gallant ne voulait pas quitter l’établissement, où réside aussi sa femme. Elle est bonne, oh oui, dit-il avec le sourire. Ça me fait plaisir de voir ça.

Eddy Gallant et sa femme sont heureux d'entendre cette nouvelle, puisque cela veut dire qu'ils pourront rester à la Coopérative Chez-Nous même si leurs besoins deviennent plus importants dans l'avenir. Photo : Radio-Canada

Même son de cloche du côté des familles. Ann Gallant, par exemple, a placé son père dans cette résidence située non loin d’Abram-Village, où il a vécu toute sa vie. Elle réside aujourd’hui à Fredericton et est heureuse de savoir que son père est aussi bien encadré.

L’agrandissement entraînera l’embauche d’une dizaine d’infirmières et autres préposés aux soins.

Les travaux devraient commencer cette semaine et seront terminés au mois de novembre prochain.

D'après un reportage de Julien Lecacheur