Washington lève une partie des restrictions visant Huawei

Le département américain du Commerce est revenu lundi sur une partie des restrictions qu'il avait imposées à Huawei en autorisant temporairement, jusqu'au 19 août, le géant chinois des télécoms à conserver ses réseaux existants et à fournir des mises à jour logicielles aux possesseurs de ses téléphones.

L'administration Trump a placé jeudi Huawei sur une liste noire, rendant presque impossible pour l'entreprise l'achat de produits fabriqués aux États-Unis.

Huawei a déclaré lundi qu'il allait continuer à fournir des mises à jour et services après-vente à tous les téléphones intelligents et tablettes de ses marques Huawei et Honor.