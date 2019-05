Les consultations pour les sinistrés des inondations de Gatineau commencent mardi

Les séances organisées par le MSP serviront d’abord et avant tout à présenter le nouveau programme d’aide financière et à répondre aux questions des sinistrés . Elles auront lieu les 21 et 22 mai à 19 h au Centre sportif de Gatineau, situé au 850, chemin de la Gappe.

L’administration municipale rappelle aux sinistrés qu’ils pourront également prendre rendez-vous avec un agent du gouvernement après les présentations pour une consultation privée. Ces rencontres individuelles se tiendront dès 8 h 30 les 22, 23, 24 et 27 mai à l’aréna Campeau, 165, rue des Sables.

Selon les estimations de la Ville, près de 2000 bâtiments ont été touchés de près ou de loin par les inondations depuis le début de la crue.

Par ailleurs, les niveaux d’eau sont toujours au-delà du seuil d’inondation majeure à trois des cinq points d’observation de la rivière des Outaouais surveillés par la Ville de Gatineau.

Pour sa part, la Commission de planification de la régularisation de la rivière des Outaouais indique que les niveaux du cours d’eau diminuent lentement entre Gatineau et Hawkesbury.

La vitesse de la décrue pourrait varier par endroits en fonction des précipitations attendues dans les prochains jours.