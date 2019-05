Une finale enlevante pour le 20e Tremplin de Dégelis

Guillaume Lecompte de Québec est reparti avec la première place dans la catégorie « Auteur-compositeur-interprète ». Selon la coordonnatrice du Tremplin de Dégelis, Chantal St-Laurent, l'univers musical de Guillaume Lecompte est un peu fantastique. Il y a de belles images dans ses paroles.

De son côté, Dominik Deschamps de Témiscouata-sur-le-Lac a remporté la catégorie « Interprète 18 ans et plus ». C'est sa sensibilité et sa capacité à toucher les gens qui ont fait en sorte qu'il se soit démarqué, selon Mme St-Laurent.

Dans la catégorie des 13 à 17 ans, Gabrielle Jouanno, 13 ans, de Saint-Sauveur a été couronnée est repartie avec la première place. Elle a fait une interprétation de " Je suis malade " grandiose , poursuit la coordonnatrice de l'événement.

Gabrielle Jouanno, 13 ans, de Saint-Sauveur a remporté la première place dans la catégorie Interprète 13 à 17 ans Photo : Productions Martin Perron

En humour, c'est l'humoriste Alex Fredo de Montréal qui a reçu les grands honneurs. Il se compare lui-même au frère d'André Sauvé. Il lui ressemble quasiment avec le même genre de cheveux. Il est très charismatique , décrit Mme St-Laurent.

Elle ajoute qu'il a été ardu de choisir les gagnants.

Les juges avaient un gros travail hier à faire. Le calibre était vraiment élevé. Chantal St-Laurent, coordonnatrice du Tremplin de Dégelis

Elle affirme que ce sont surtout les trois finalistes dans la catégorie « Auteur-compositeur-interprète » qui ont donné du fil à retordre aux juges. C'était vraiment trois styles différents , précise-t-elle.

Une nouvelle formule pour les prestations en humour

Pour le 20e anniversaire du Tremplin, l'organisation a choisi de dédier, pour la toute première fois, une soirée complète à des prestations d'humour.

La nouveauté, c'était qu'on regroupait l'humour en une seule et unique soirée. Auparavant, c'était mélangé, chanson et humour, lors des demi-finales. Cette année, on a fait deux demi-finales uniquement en chanson et le vendredi, le " vendredi comédie ", on a présenté nos six participants de la catégorie humour , explique Mme St-Laurent.

Une formule qui a ravi les spectateurs, selon la coordonnatrice de l'événement.

L'humoriste Alex Fredo a remporté la première place en humour. Photo : Productions Martin Perron

Une cinquantaine d'artistes ont participé au Tremplin de Dégelis du 13 au 19 mai.

L'événement sera de retour pour une 21e année l'an prochain.