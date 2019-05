Le drapeau de la fierté gaie n’aura flotté que quelques heures dans le ciel de Dolbeau-Mistassini

Ce symbole bien connu avait été hissé devant l'hôtel de ville de l'endroit, vendredi matin, à l'occasion de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie.

Or, quelques heures plus tard, il ne s'y trouvait déjà plus.

Ce n'est pas le vent qui l'a emporté, mais bien un voleur ou une voleuse.

Les autorités municipales estiment que ce larcin se voulait fort probablement une mauvaise plaisanterie plutôt qu'un geste visant à froisser les membres des minorités sexuelles.

Après avoir reçu une plainte, la Sûreté du Québec a ouvert une enquête pour tenter de faire la lumière sur ce vol.